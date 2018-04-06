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В Перми из припаркованного автомобиля украли двигатель
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В Перми из припаркованного автомобиля украли двигатель 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
В Перми сотрудники полиции раскрыли кражу автомобильного двигателя. В дежурную часть отдела полиции Свердловского района Перми обратился 56-летний мужчина. Он сообщил, что припарковал свой автомобиль возле одного из домов по ул. Пихтовая, а через некоторое время обнаружил пропажу двигателя. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий 23-летний местный житель. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В целях профилактики краж из автомобилей, неправомерного завладения транспортными средствами сотрудники полиции рекомендуют: — по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, даже на непродолжительное время; — оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей.
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