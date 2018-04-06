В Кировской области вынесен приговор черному лесорубу: ущерб лесному хозяйству составил почти 4 млн рублей

По версии следствия, действиями жителей Нагорского района Министерству лесного хозяйства Кировской области причинен ущерб в сумме 3 миллиона 826 тысяч рублей.

Сотрудниками 6-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области были выявлены незаконные рубки лесных насаждений в Нагорском районе, совершенные с декабря 2014-го года по январь 2016-го в особо крупном размере.

По материалам проверки, следствием в отношении жителя села Синегорье Нагорского района, 1977 года рождения, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 260 УК России «Организация и осуществление руководства незаконной рубкой лесных насаждений в особо крупном размере» (4 эпизода).

А в отношении его односельчанина, 1979 года рождения, подозревавшегося в непосредственном исполнении — уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений».

Материалы уголовных дел, которые были расследованы следственной частью СУ УМВД России по Кировской области, после утверждения обвинительного заключения, были переданы в Слободской районный суд для рассмотрения по существу.

«С учетом фактических обстоятельств дела, руководящей роли первого обвиняемого в организации преступлений, его поведения после совершения преступлений суд посчитал невозможным его исправление без реального отбывания наказания. В результате суд приговорил признать его виновным в совершении 4 эпизодов инкриминируемых ему преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа должно быть обращено взыскание на принадлежащее ему имущество, на которое во время предварительного расследования был наложен арест», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Другого подсудимого суд признал виновным в непосредственной рубке древесины и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.

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