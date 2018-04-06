Москвичка заявила в полицию о продаже ей поддельного самовара за 1 млн рублей

Во время чистки изделия покупательница заподозрила подделку. Женщина считает, что её обманули мошенники, так как за самовар она отдала 1 млн 140 тысяч рублей.