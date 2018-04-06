Ещё
Москвичка заявила в полицию о продаже ей поддельного самовара за 1 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Москвичка заявила в полицию о продаже ей поддельного самовара за 1 млн рублей
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Во время чистки изделия покупательница заподозрила подделку. Женщина считает, что её обманули мошенники, так как за самовар она отдала 1 млн 140 тысяч рублей.
Сейчас сотрудники
МВД
устанавливают все обстоятельства инцидента.
Говорит Москва: последние новости
Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-чиновников Дагестана
В Перми после падения снега с крыши на годовалого ребёнка задержан директор УК
Совладельцам группы «Сумма» предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая
140
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
246
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
56
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
160
США отказались дружить с РФ
358
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика
Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода
Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире
Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары
Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире
Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение