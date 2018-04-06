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Служебно-розыскная собака помогла полицейским задержать подозреваемого в краже имущества в Республике Алтай
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Служебно-розыскная собака помогла полицейским задержать подозреваемого в краже имущества в Республике Алтай 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники полиции, по горячим следам, задержали жителя, подозреваемого в краже имущества.
В дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы села Майма, которая сообщила, что неизвестные лица из принадлежащего ей жилого дома похитили телевизор и акустическую систему.
Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно прибыли на место преступления. Предварительно было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяйки, отогнул створку оконной рамы и проник в дом, откуда похитил имущество потерпевшей. Эксперты изъяли следы рук и обуви, оставленные на месте преступления.
Прилегающая к месту происшествия территория была обследована кинологом со служебно-розыскной собакой. Работая по следу, немецкая овчарка по кличке Бугатти привела полицейских к жилому дому, где оперативные сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Здесь же полицейские изъяли похищенную акустическую систему.
Доставленный в отдел полиции сельчанин признался в совершении кражи. Полицейским он пояснил, что похищенный телевизор заложил в ломбард, а вырученные денежные средства уже успел потратить на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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