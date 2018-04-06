Служебно-розыскная собака помогла полицейским задержать подозреваемого в краже имущества в Республике Алтай

Сотрудники полиции, по горячим следам, задержали жителя, подозреваемого в краже имущества.

В дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы села Майма, которая сообщила, что неизвестные лица из принадлежащего ей жилого дома похитили телевизор и акустическую систему.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно прибыли на место преступления. Предварительно было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяйки, отогнул створку оконной рамы и проник в дом, откуда похитил имущество потерпевшей. Эксперты изъяли следы рук и обуви, оставленные на месте преступления.

Прилегающая к месту происшествия территория была обследована кинологом со служебно-розыскной собакой. Работая по следу, немецкая овчарка по кличке Бугатти привела полицейских к жилому дому, где оперативные сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Здесь же полицейские изъяли похищенную акустическую систему.

Доставленный в отдел полиции сельчанин признался в совершении кражи. Полицейским он пояснил, что похищенный телевизор заложил в ломбард, а вырученные денежные средства уже успел потратить на собственные нужды.