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В Брюховецком районе пятеро мужчин с муляжом автомата Калашникова напугали местных жителей
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В Брюховецком районе пятеро мужчин с муляжом автомата Калашникова напугали местных жителей 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. В полицию муниципалитета 5 апреля поступило сообщение от местных жителей. Очевидцы рассказали, что на улице им. Димитрова в станице Брюховецкой был замечен автомобиль «Газель», в котором находились пятеро подозрительных мужчин. По словам свидетелей, в руках у неизвестных граждан был замечен предмет, похожий на автомат.
Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчин, в «Газели» стражи порядка нашли пневматический муляж автомата Калашникова.
Граждане были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
В ОМВД России по Брюховецкому району назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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