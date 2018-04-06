В Брюховецком районе пятеро мужчин с муляжом автомата Калашникова напугали местных жителей

Краснодар . 6 апр. — Новая Кубань. В полицию муниципалитета 5 апреля поступило сообщение от местных жителей. Очевидцы рассказали, что на улице им. Димитрова в станице Брюховецкой был замечен автомобиль «Газель», в котором находились пятеро подозрительных мужчин. По словам свидетелей, в руках у неизвестных граждан был замечен предмет, похожий на автомат.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчин, в «Газели» стражи порядка нашли пневматический муляж автомата Калашникова.

Граждане были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.