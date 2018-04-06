После отравления газом в Кизеле пяти человек арестовали трёх сотрудников УК

«По уголовному делу задержали трёх сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, — директора, мастера и рабочего. Всем предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу, однако 30 марта суд принял решение поместить их под домашний арест», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель первого отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ СКР Игорь Денисов

Виновным в трагедии грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, 26 марта в одной из квартир многоквартирного дома нашли тела пожилой женщины, её супруга и их 50-летнего сына, инвалида 3 группы. Во время поквартирного обхода в квартире этажом выше правоохранители нашли ещё два тела — 63-летней женщины и её сына. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной гибели жильцов могло стать отравление угарным газом, так как установлено, что система вентиляции в стояке не исправна.