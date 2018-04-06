В Екатеринбурге выносят приговор бабке-коллектору и ее сыну, которые убили почтальона

В Свердловском областном суде сегодня выносят приговор 64-летней Людмиле Рыжковой и ее 30-летнему сыну Константину Рыжкову, которые жестоко убили женщину-почтальона, разносившую пенсии. Мы ведем онлайн-трансляцию из зала суда.

06 апр. 11:02 У почтальона Рыжковы забрали два мобильных телефона и 240 тысяч рублей — деньги, которые женщина несла другим пенсионерам. На одном из заседаний сын Людмилы Рыжковой заявил, что маме-диабетику не хватало денег на лекарства, поэтому они пошли на убийство.

06 апр. 11:02 Жуткое убийство произошло 17 февраля 2017 года на Ботанике. Жители дома № 6 на Самоцветном бульваре обнаружили на 8-м этаже мёртвую женщину. Ею оказалась 60-летняя разносчица пенсий Эмма Карданова.

06 апр. 11:01 Подозреваемые были установлены в день убийства. Ими оказались мать и сын Рыжковы. По версии следствия, женщина-почтальон пришла к Рыжковой, чтобы отдать пенсию. После того как сотрудница почты перешагнула порог квартиры, бабка нейтрализовала женщину электрошокером, а её сын начал избивать разносчицу пенсии. Когда женщина отключилась, Рыжковы четыре раза ударили ее ножом в грудь. Затем тело женщины замотали в полиэтиленовую пленку и вытащили из квартиры. В результате почтальон задохнулась.