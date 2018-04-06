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В Екатеринбурге вынесен приговор фигурантам уголовного дела
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В Екатеринбурге вынесен приговор фигурантам уголовного дела 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Сегодня по материалам полиции и Следственного комитета суд Екатеринбурге суд признал виновными в разбойном нападении и убийстве 61-летней женщины-почтальона пенсионерке и ее сыну.
За совершенное особо тяжкого преступления суд назначил наказание матери— 16 лет 6 месяцев колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а ее сыну — 15 лет 6 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Также их обязали выплатить потерпевшей стороне 1 млн 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение.
Убийство работника отделения связи было совершено 17 февраля 2017 года на лестничной клетке жилого дома Самоцветного бульвара Екатеринбурга.
«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами УМВД России по г. Екатеринбургу в течение суток установили личности подозреваемых и задержали их», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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