В Екатеринбурге вынесен приговор фигурантам уголовного дела

Сегодня по материалам полиции и Следственного комитета суд Екатеринбурге суд признал виновными в разбойном нападении и убийстве 61-летней женщины-почтальона пенсионерке и ее сыну.

За совершенное особо тяжкого преступления суд назначил наказание матери— 16 лет 6 месяцев колонии общего режима , с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а ее сыну — 15 лет 6 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Также их обязали выплатить потерпевшей стороне 1 млн 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение.

Убийство работника отделения связи было совершено 17 февраля 2017 года на лестничной клетке жилого дома Самоцветного бульвара Екатеринбурга.