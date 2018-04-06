В Екатеринбурге отставная надзирательница и ее сын, убившие женщину-почтальона, получили по 16 лет колонии

Свердловский областной суд вынес приговор 64-летней жительнице Екатеринбурга и ее 30-летнему сыну, которые признаны виновными в жестоком

убийстве

работницы почты, разносившей пенсии.

Обвиняемой Людмиле Рыжковой , которая ранее работала в пенитенциарном ведомстве, назначено наказание в виде 16,5 года лишения свободы в колонии общего режима . А ее сын Константин Рыжков проведет 15,5 года в колонии строгого режима. Кроме того, осужденные обязаны по приговору суда выплатить в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей и 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает

официальный сайт

Людмила и Константин выплатят 23 тысячи м 19 тысяч рублей соответственно "Почте России" в качестве возмещения за оплату услуг адвоката.

После освобождения из колонии свобода Людмилы будет ограничена еще на 1,5 года, а ее сына — на 1 год.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 17 февраля 2017 года осужденные, находясь в своей квартире на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге, напали на 60-летнюю женщину-почтальона Эмму Карданову. Потерпевшая пришла к ним в жилище для выдачи пенсии хозяйке квартиры, пишет

E1.ru "Обвиняемая применила к потерпевшей электрошоковое устройство, после чего второй обвиняемый нанес почтальону несколько ударов кулаком и стал удерживать потерпевшую", — говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем Людмила нанесла пострадавшей несколько ударов ножом: в живот, ухо и спину. После этого жертву обмотали полиэтиленовой пленкой, скотчем, пластиковыми пакетами и веревкой. «Гибель женщины наступила от того, что она задохнулась», — добавили в управлении СК РФ.

Убийцы похитили 240 тысяч рублей, принадлежавшие отделению Пенсионного фонда РФ по Свердловской области , а также 2 сотовых телефона и иное имущество жертвы. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники планировали вывезти труп на такси, но машина по вызову так и не приехала. Тогда злоумышленники перенесли тело почтальонши на лестничную площадку этажом ниже, чтобы «подставить» проживавших там таджиков.

Позднее убийцы вывезли на такси окровавленные ковры и ножи. Эти улики они оставили в заброшенном доме на Химмаше.

Про Людмилу Рыжкову известно, что в 1990-е годы она работала в конвойной службе в СИЗО. А Константин был очень зависим от матери и не социализирован, утверждают следователи. Уже после убийства Рыжковы поехали к гадалке, которая нагадала им проблемы и тюрьму, рассказали в прокуратуре

Организатором расправы была Людмила. Ей потребовалось найти 250 тысяч рублей на операцию, однако пенсионерка и так была в долгах. Тогда она решила убить женщину-почтальона, с которой поддерживала дружеские отношения. Труп преступники планировали вывезти в район ТЭЦ, а таксисту при этом сказать, что перевозят тушу кабана.

У Рыжкова в ходе следствия выявили психическое заболевание. Но при этом он был вменяем. Его мать уверяла, что действовала в состоянии аффекта.

В ходе расследования следователь СК РФ внес представление в управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России» с целью «принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности сотрудников почты при доставке пенсий и иных социальных выплат по месту жительства граждан».

Обвиняемым инкриминировали п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем") и п. "в" ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") УК РФ . Следствие вели сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Свердловской области.

Почтальонов убивают, чтобы погасить кредит, «проиндексировать» пенсию и лучше подготовиться к зиме

В последние годы, особенно в условиях углубляющегося экономического кризиса, в России участились нападения на почтальонов. Причем их убивают не только уличные грабители, но и сами пожилые клиенты, которые стремятся поправить свое материальное положение, не удовлетворяясь мизерными пенсионными выплатами. Иногда получатели этих пенсий и пособий используют в качестве соучастников своих родственников, в том числе несовершеннолетних детей.

Например, в Хабаровском крае осенью 2014 года была задержана 33-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, которых подозревали в жестоком убийстве женщины-почтальона. Также были пойманы предполагаемые соучастники, помогавшие убийцам избавляться от улик. Ими оказались 14-летний брат задержанной девочки и 28-летняя знакомая их матери.

По версии следователей, 30-летняя женщина-почтальон приходила в дом подозреваемых 18-го числа каждого месяца и выдавала детские пособия. Этим и решили воспользоваться мать с дочкой, которые хотели поправить материальное положение своей семьи. Известно, что в доме проживали семеро детей.

"Подозреваемые заранее составили план совершения убийства, распределили роли, приготовили орудие убийства — деревянную ножку от стула, купили перчатки, мешки для мусора", — подчеркивали в следственном ведомстве.

После обеда 18 ноября 2014 года в дом постучалась почтальон. Женщину пригласили в комнату. Когда она села на стул и стала оформлять бумаги, 15-летняя злоумышленница стала наносить ей удары ножкой от стула по голове, а мать держала потерпевшую и закрывала ей рот. Затем хозяйка дома схватила электрический удлинитель и принялась душить им почтальона.

"Дочка бросила ножку от стула и стала помогать матери затягивать петлю. Когда почтальон перестала подавать признаки жизнь, подозреваемые замотали тело в пакеты и перенесли в подпол летней кухни", — говорилось в пресс-релизе.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленницы сожгли деревянную ножку от стула, вымыли полы и стены дома водой со стиральным порожком, территорию двора обработали перцем, а вещи погибшей и почтовую корреспонденцию выбросили в районе речки, протекающей на окраине поселка. Добычей преступниц стали пенсии жителей поселка.

"160 тысяч рублей, которые находились у почтальона, женщины потратили на свои нужды: купили зимнюю одежду и обувь, два дорогостоящих смартфона и так далее", — поясняли следователи.

А летом 2016 года в Калужской области была задержана 31-летняя таксистка из Кирова, которая, по версии следователей, задушила 64-летнюю почтальоншу. У погибшей было похищено более 300 тысяч «пенсионных» рублей. Эти деньги злоумышленница собиралась потратить

"на погашение многочисленных кредитов"

Осенью 2013 года в Курске 62-летняя пенсионерка

решила «проиндексировать»

себе пенсию кровавым способом. Она зарезала 57-летнюю сотрудницу почты, которая принесла ей ежемесячную выплату.