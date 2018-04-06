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В Оренбурге ночью из травматического пистолета ранен мужчина
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В Оренбурге ночью из травматического пистолета ранен мужчина 

АиФ-Оренбург 32 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В оренбургским полицейским поступило сообщение о том, что на ул. Тепловозной неизвестные стреляли в мужчину.
Правоохранители установили, что в результате стрельбы из травматического пистолета молодому человеку нанесены непроникающие ранения грудной клетки и головы.
По горячим следам полицейские задержали 24-летнего подозреваемого, который в содеянном сознался. По предварительной информации, причиной конфликта стали деньги. Фигурант дела занял у потерпевшего 1,5 тысячи рублей, также он привязал свою банковскую карту к номеру телефона мужчины. После возвращения занятых денег пострадавший не отключил оповещение на телефоне, и после поступлении денежных средств на счет подозреваемого перевел себе 8 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД по Оренбургской области.
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