Мужчину зарезали в квартире в Отрадном

«В четверг, 5 апреля, в квартире в Юрловском проезде обнаружен труп хозяина жилища 1959 г. рождения. При осмотре на теле безработного мужчины обнаружили несколько колото-резаных ран. К моменту прибытия оперативников гражданин был мертв около трех дней», — пояснил собеседник агентства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливается личность подозреваемого. Тело направили в морг.