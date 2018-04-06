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Мужчину зарезали в квартире в Отрадном
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Мужчину зарезали в квартире в Отрадном 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Мужчина найден убитым в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В четверг, 5 апреля, в квартире в Юрловском проезде обнаружен труп хозяина жилища 1959 г. рождения. При осмотре на теле безработного мужчины обнаружили несколько колото-резаных ран. К моменту прибытия оперативников гражданин был мертв около трех дней», — пояснил собеседник агентства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливается личность подозреваемого. Тело направили в морг.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили информацию об обнаружении тела, не сообщив подробностей.
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