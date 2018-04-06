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Экс-президент Бразилии Лула да Силва не сдастся властям, сообщили СМИ
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Экс-президент Бразилии Лула да Силва не сдастся властям, сообщили СМИ 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет сдаваться полиции, несмотря на решение бразильского суда поместить его в тюрьму, сообщает местное издание Folha de São Paulo.
По данным издания, экс-президент, кажущийся «спокойным и в хорошем настроении», решил не ехать в полицейский участок города Куритиба в штате Парана на юге страны, а остаться в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где находятся тысячи его сторонников.
В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Верховный суд страны в среду отказал ему в апелляции на помещение в тюрьму. В четверг федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на исполнение приговора в отношении экс-президента.
Лула раскритиковал решение судьи Моро, так как тот не стал дожидаться конца судебного разбирательства и подачи апелляции в срок до 9 апреля.
Сейчас Лула находится в Союзе металлургов Бразилии в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу, где участвует в митинге в свою защиту.
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