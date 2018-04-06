Экс-президент Бразилии Лула да Силва не сдастся властям, сообщили СМИ

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет сдаваться полиции, несмотря на решение бразильского суда поместить его в тюрьму, сообщает местное издание Folha de São Paulo.

По данным издания, экс-президент, кажущийся «спокойным и в хорошем настроении», решил не ехать в полицейский участок города Куритиба штате Парана на юге страны, а остаться в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где находятся тысячи его сторонников.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Верховный суд страны в среду отказал ему в апелляции на помещение в тюрьму. В четверг федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на исполнение приговора в отношении экс-президента.

Лула раскритиковал решение судьи Моро, так как тот не стал дожидаться конца судебного разбирательства и подачи апелляции в срок до 9 апреля.

Сейчас Лула находится в Союзе металлургов Бразилии в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу, где участвует в митинге в свою защиту.