Арест бывшего президента Бразилии отложили

Арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы отложен как минимум до субботы, 7 апреля. О таком решении федеральной полиции сообщает ТАСС

Правоохранители продолжают переговоры с адвокатами экс-главы государства, чтобы убедить их подзащитного сдаться властям. Ряд СМИ утверждает, что Лула да Силва намерен отстоять свое право на посещение в субботу заупокойной службы в честь покойной супруги Маризы Летисии в здании профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу.

В четверг Федеральный верховный суд страны разрешил поместить политика в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. Затем судья Сержиу Моро выдал ордер на арест экс-президента, призвав его добровольно сдаться полиции до 17:00 (23:00 мск) пятницы. Лула да Силва до сих пор не явился в полицию.