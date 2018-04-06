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Бывший советник экс-губернатора Мурманской области пойдет под суд за хищение 1 млрд рублей
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Бывший советник экс-губернатора Мурманской области пойдет под суд за хищение 1 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В Мурманской области завершили расследование дела о мошенничестве почти на 1 млрд рублей в отношении бывшего советника экс-губернатора Мурманской области, экс-депутата региона и еще четырех их соучастников. Об этом сообщил Следственный комитет России.
"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего советника экс-губернатора Мурманской области Геннадия Шубина, экс-депутата Мурманской областной думы Максима Нефедова, а также бывших руководителей управляющих компаний в сфере ЖКХ Кирилла Попова, Виталия Поборчего, Евгения Морозова, Николая Ерашкина", — сообщили в СК.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, пособничестве злоупотреблению полномочиями, злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.
По версии следствия, в период 2010-2011 годов руководители управляющих компаний в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг Шубин, Попов, Поборчий, Морозов и Ерашкин для завладения предприятием через процедуру банкротства ГОУП «Кандалакшаводоканал», снабжающим население Кандалакши холодной водой, систематически не оплачивали оказанные услуги. Поступавшие от населения города деньги они расходовали и причинили предприятию ущерб на 18 млн рублей, обанкротив его. Кроме того, Нефедов и Шубин в тот же период похитили более 6 тонн мазута у ООО «ТД „Ресурс Инвест“ и продали его за 100 млн рублей.
Помимо этого Шубин с соучастником, объявленным в международный розыск, путем обмана похитил выданные Сбербанком в качестве кредитов 820 млн рублей.
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