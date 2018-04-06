Экскаватор стоимостью 7 млн руб. украли на востоке Москвы 

В столичном районе Соколиная гора неизвестный украл стоявший у дома экскаватор, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Утром 5 апреля в полицию обратился рабочий одной из организаций, который сообщил о краже спецтехники. «Как установили оперативники, на ул. Буракова неизвестный украл стоявший возле дома экскаватор-погрузчик марки JCB. Материальный ущерб превысил 7 млн руб.», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, полиция разыскивает подозреваемого.