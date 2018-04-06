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В Дагестане экс-главбух госбюджетного учреждения обвинена в хищении около 120 млн рублей
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В Дагестане экс-главбух госбюджетного учреждения обвинена в хищении около 120 млн рублей 

pasmi.ru 2 часа назад
В Советский районный суд Махачкалы поступило дело бывшего главного бухгалтера ГБУ «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ», обвиняемой в многомиллионном мошенничестве.
Государственно-частные хищения
По версии следствия, женщина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с директором данного учреждения и бухгалтером-кассиром, в 2008-2013 годах совершила хищение бюджетных денежных средств в размере более 119 млн рублей, выделенных для обеспечения жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище», а также более 22 млн рублей граждан — участников указанной программы, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Бывшему главному бухгалтеру вменена ч.4 ст.159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Женщина согласилась сотрудничать со следствием, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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