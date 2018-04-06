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Сотрудников администрации Всеволжского района подозревают во взятках
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Сотрудников администрации Всеволжского района подозревают во взятках 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, четверо чиновников задержаны. Вечером в четверг, 5 апреля, правоохранители провели обыски и изъяли у подозреваемых электронные носители связи и документы.
По версии следствия, с октября 2015 года по август 2016 года экс-глава администрации одного из муниципальных образований вместе со своими доверенными лицами получили 2 млн рублей и 9 квартир во Всеволжском районе. Взамен она обещала свое покровительство и защиту.
От этих действий пострадала строительная компания. Ущерб оценивается в 30 млн рублей. Сейчас подозреваемые допрошены. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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