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Угрожал оружием: в Челябинске налётчик забрал 200 тысяч из салона мобильной связи
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Угрожал оружием: в Челябинске налётчик забрал 200 тысяч из салона мобильной связи 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске посреди дня напали на салон «Связной». Преступник забрал из кассы больше 200 тысяч рублей.
Преступление произошло в павильоне на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Около 15:30 6 апреля туда ворвался мужчина с предметом, похожим на самодельное оружие, и потребовал наличные. 25-летний сотрудник салона связи предпочёл не проверять реальность угроз и отдал деньги из кассы.
Руководитель пресс-службы УМВД города Светлана Калмыкова подтвердила факт налёта.
— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение с применением оружия), — сообщила Калмыкова. — Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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