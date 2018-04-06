Угрожал оружием: в Челябинске налётчик забрал 200 тысяч из салона мобильной связи

Челябинске посреди дня напали на салон «Связной» . Преступник забрал из кассы больше 200 тысяч рублей.

Преступление произошло в павильоне на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Около 15:30 6 апреля туда ворвался мужчина с предметом, похожим на самодельное оружие, и потребовал наличные. 25-летний сотрудник салона связи предпочёл не проверять реальность угроз и отдал деньги из кассы.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение с применением оружия), — сообщила Калмыкова. — Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.