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Жительницу Самары подозревают в участии в криминальной схеме по продаже военных билетов
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Жительницу Самары подозревают в участии в криминальной схеме по продаже военных билетов 

ТРК Губерния 22 минуты назад
В Самаре 36-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 292.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По версии следствия, гражданка получила 40 тысяч рублей от лица, не желавшего проходить военную службу. Эти деньги предназначались для передачи военному комиссару за получение военного билета. По данным СУ СК России по Самарской области, награждение за посредничество в размере 5 тысяч рублей подозреваемая планировала оставить себе. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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