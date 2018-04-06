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В Самаре инкассатора заподозрили в хищении сейф-пакета с 1 миллионом рублей
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В Самаре инкассатора заподозрили в хищении сейф-пакета с 1 миллионом рублей 

63.ru 21 минуту назад
Фото: 63.ru
В Самаре сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего инкассатора. Его подозревают в присвоении 1 миллиона рублей.
— О пропаже крупной суммы денег в конце марта сообщили сотрудники банка. Во время внутренней проверки они не досчитались одного сейф-пакета, в котором находилось 200 купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Под подозрение попал тот, кто должен был охранять деньги. Тем более, как установили полицейские, незадолго до инцидента он написал заявление об увольнении, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
По словам работников банка, их многочисленные попытки разыскать пропавшего сотрудника не давали результатов. Правоохранители изучили биографию молодого мужчины. К уголовной ответственности его не привлекали. Всю жизнь он прожил в Самаре и после хищения денег город не покидал.
В течение двух недель оперативники установили места, где разыскиваемый мог находиться. По одному из адресов инкассатора задержали.
— Он не стал отрицать, что присвоил чужое. Кроме того, молодой человек рассказал о судьбе похищенного миллиона рублей. Часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи. Остальную сумму — 300 000 рублей — полицейские нашли во время обыска в квартире подозреваемого, — сообщили в главке.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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