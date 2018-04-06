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Бывший инкассатор из Самары подозревается в присвоении и растрате одного миллиона рублей
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Бывший инкассатор из Самары подозревается в присвоении и растрате одного миллиона рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: РИА Новости
В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата». Согласно собранным материалам, 23-летний самарец, будучи должностным лицом, присвоил и растратил 1 миллион рублей.
Сотрудникам полиции о пропаже крупной суммы денег сообщили сотрудники одной из банковских организаций областного центра. Они пояснили, что во время внутренней проверки обнаружилась несдача сейф-пакета, в котором находилось 200 купюр номиналом по 5 тысяч рублей. В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники органов внутренних дел предположили, что к исчезновению денег мог быть причастен тот, кто должен был их охранять — один из инкассаторов. Тем более, как установили полицейские, незадолго до инцидента он написал заявление об увольнении. По словам работников банка, их многочисленные попытки разыскать пропавшего работника не давали результатов.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что бывший инкассатор проживает в Самаре, ранее к уголовной ответственности не он привлекался и территорию областного центра с момента исчезновения денег не покидал. В течение двух недель оперативники установили места, где разыскиваемый мог находиться и все их проверили. На одном из адресов инкассатора задержали — он не стал отрицать, что присвоил чужое. Кроме того, молодой человек рассказал о судьбе похищенного миллиона рублей: часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустической системы и прочих вещей. Остальную сумму — 300 000 рублей — полицейские нашли во время обыска в квартире подозреваемого.
Следствие по делу продолжается.
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