Житель Якутии застрелил двух человек после того, как его назвали низкорослым

Верховный суд Якутии рассмотрит уголовное дело против жителя Намского района, обвиняемого в убийстве двух человек.

По версии следствия, преступление было совершено 29 июля 2016 года. В этот день пятеро мужчин распивали спиртное. Во время застолья между обвиняемым и его лучшим другом произошла ссора. Приятель назвал обвиняемого низкорослым. Обвиняемый взял в сарае охотничье ружье и зашел в дом, где проходило распитие спиртного. Он выстрелил во всех участников застолья.

В результате стрельбы два человека были убиты, сообщает ИА YakutiaMedia. Еще двое пострадавших получили ранения.

Напомним, 1 марта был вынесен приговор жителю Усть-Алданского района. В октябре прошлого года он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на шестерых детей. Пятеро пострадавших получили травмы. Еще один ребенок скончался в больнице.