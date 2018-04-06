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Уральца, который пришел в суд с самодельным оружием, отправили в колонию
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Уральца, который пришел в суд с самодельным оружием, отправили в колонию 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
Уральца осудили на 8 месяцев за то, что он пришел в Каменский районный суд с холодным ударно-раздробляющим оружием — кистенем. Это металлическая гирька, приделанная к ремню, цепи или веревке.
Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, кистень мужчина сделал сам накануне из подручных средств. За незаконное изготовление холодного оружия на него завели уголовное дело. До этого он уже отбыл наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, поэтому новое дело расценили как рецидив.
— Суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Отбывать очередное наказание «посетитель суда» будет в колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда, — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
В прошлом году приставы задержали мужчину, который пытался пронести в суд наручники. А в Нижней Туре женщина пришла на заседание с помадой-электрошокером.
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