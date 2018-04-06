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В Костромской области пьяный вор лишил пельменную денег и вкусного мяса
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В Костромской области пьяный вор лишил пельменную денег и вкусного мяса 

k1news.ru 29 минут назад
Фото: k1news.ru
Голод и алкогольное опьянение толкнули жителя Павино на воровство. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, сообщает управление МВД по Костромской области.
5 февраля хозяйка павинской пельменной пришла на работу и обнаружила на дверях сорванные замки. Полицейские, которых она вызвала, смогли выйти на след преступника. Им оказался 25-летний местный житель. Он в нетрезвом состоянии гулял по улицам, а свет на крыльце пельменной привлек его внимание. Молодой человек проник в помещение, забрал деньги и мясную продукцию. Часть добычи он сразу отнес домой, а часть спрятал.
В отношении жителя Павино возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.
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