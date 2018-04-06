В Костромской области пьяный вор лишил пельменную денег и вкусного мяса

Голод и алкогольное опьянение толкнули жителя Павино на воровство. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, сообщает управление МВД по Костромской области

5 февраля хозяйка павинской пельменной пришла на работу и обнаружила на дверях сорванные замки. Полицейские, которых она вызвала, смогли выйти на след преступника. Им оказался 25-летний местный житель. Он в нетрезвом состоянии гулял по улицам, а свет на крыльце пельменной привлек его внимание. Молодой человек проник в помещение, забрал деньги и мясную продукцию. Часть добычи он сразу отнес домой, а часть спрятал.

В отношении жителя Павино возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.