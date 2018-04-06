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Канал «Россия» покажет программу-расследование об отравлении самарского банкира
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Канал «Россия» покажет программу-расследование об отравлении самарского банкира 

Волга Ньюс 32 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
«Телегруппа приезжала еще в феврале, — рассказал изданию вдова погибшего Екатерина, которая обвинялась в убийстве мужа и была оправдана. — Я участвовала в съемках нескольких эпизодов. Знаю, что журналистам удалось договориться об интервью и с другой стороной. Теперь вот немного беспокоюсь, что же в результате выйдет на экран».
Журналисты также пообщались с сотрудниками СУ СК России по Самарской области, принимавшими участие в расследовании этого преступления.
По словам адвоката Василия Гурко, телевизионщиков больше интересовало, кого он подозревает в отравлении Пузикова.
"Мы с коллегой Андреем Карномазовым обстоятельно рассказали им об имеющихся в уголовном деле материалах и своих выводах, — рассказал Гурко. — Эта группа уже нам знакома: они приезжала в ноябре прошлого года, чтобы сделать сюжет об оправдании и освобождении нашей подзащитной. Думаю, что и на этот раз у них получится хороший сюжет".
Напомним, в 2015 и 2017 году вдова погибшего была признана виновной в отравлении мужа по мотиву ревности и получила первый раз 7 лет лишения свободы, а затем — 9 лет. Однако апелляционный суд отменил эти приговоры и во второй раз вынес оправдательный.
Сейчас Екатерина участвует в расследовании на правах потерпевшей и добивается привлечения к ответственности двоюродного брата погибшего мужа, которого подозревает в умышленном убийстве с целью овладения собственностью семьи банкира.
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