Канал «Россия» покажет программу-расследование об отравлении самарского банкира

«Телегруппа приезжала еще в феврале, — рассказал изданию вдова погибшего Екатерина, которая обвинялась в убийстве мужа и была оправдана. — Я участвовала в съемках нескольких эпизодов. Знаю, что журналистам удалось договориться об интервью и с другой стороной. Теперь вот немного беспокоюсь, что же в результате выйдет на экран».

По словам адвоката Василия Гурко, телевизионщиков больше интересовало, кого он подозревает в отравлении Пузикова.

"Мы с коллегой Андреем Карномазовым обстоятельно рассказали им об имеющихся в уголовном деле материалах и своих выводах, — рассказал Гурко. — Эта группа уже нам знакома: они приезжала в ноябре прошлого года, чтобы сделать сюжет об оправдании и освобождении нашей подзащитной. Думаю, что и на этот раз у них получится хороший сюжет".

Напомним, в 2015 и 2017 году вдова погибшего была признана виновной в отравлении мужа по мотиву ревности и получила первый раз 7 лет лишения свободы, а затем — 9 лет. Однако апелляционный суд отменил эти приговоры и во второй раз вынес оправдательный.

Сейчас Екатерина участвует в расследовании на правах потерпевшей и добивается привлечения к ответственности двоюродного брата погибшего мужа, которого подозревает в умышленном убийстве с целью овладения собственностью семьи банкира.