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Курганец пытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга криптовалюты
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Курганец пытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга криптовалюты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 45.ru
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Житель Кургана пытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга ("добычи") биткойнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.
"Житель Кургана решил незаконно использовать служебное оборудование правительства Ярославской области для личного майнинга. Поскольку для получения биткойнов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы. Компьютерную атаку — менее чем за час курганец осуществил свыше 114 тыс. попыток подбора пароля — обнаружили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области и обратились в спецслужбу", — говорится в сообщении.
В настоящее время следственным подразделением УФСБ России по Курганской области в отношении жителя Кургана возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
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