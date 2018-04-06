Решение не изменено. Под арестом остался один из фигурантов дела о кемеровской «Зимней вишне» 

В Кемерове продолжают разбираться в причинах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Под стражей остаются семь фигурантов уголовного дела. Жалобы об аресте уже направили в городской суд почти все задержанные. В пятницу, 6 апреля, суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом Юлию Богданову — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), компании-собственника сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», где погибли 64 человека и 79 пострадали. Несмотря на то, что адвокаты настаивали, что их подзащитная не планировала «судья оставил без изменений постановление Заводского суда, а аппеляционную жалобу адвокатов без удовлетворения», — отмечает ТАСС.
Суд также отклонил жалобу руководителя компании «Системный интегратор», обслуживающей систему пожарной безопасности и также оставил его под арестом. Между тем еще один фигурант дела — технический директор ККК Георгий Соболев — апелляцию не подавал.
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