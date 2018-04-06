У саратовца изъяли самодельный меч

Мужчина хранил холодное оружие дома.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , в квартире, расположенной в жилом здании на улице 4-й Кедровый проезд, сотрудники полиции нашли и изъяли предмет очень похожий на меч.

Экспертиза показала, что предмет изготовлен самостоятельно и относится к холодному типу оружия.

Уточняется, что обыск проводился в связи с обвинениями в незаконном хранении и сбыте основных частей оружия или боеприпасов. Пока владельца меча отпустили под подписку о невыезде. Однако ему грозит до двух лет лишения свободы.