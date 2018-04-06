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Собаку с торчащим из глаза ножом нашли новосибирцы
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Собаку с торчащим из глаза ножом нашли новосибирцы 

Все новости Новосибирской области 22 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Пса с ножевыми ранениями обнаружили 22 января во дворе жители Дзержинского района. У собаки торчал нож из глаза, были порезаны бок и голова.
После появления информации об этом в СМИ прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Полиция удовлетворила это требование, возбудив уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.1 ст.245 УК РФ (Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его увечье), проводится расследование. «Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль», — подчеркнул старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
К сожалению, жестокое обращение с животными — не редкость для нашего региона. В марте большой резонанс получил случай с пуделем, зарезанным в «Марии Ра» сотрудником магазина. Как рассказал очевидец, работник компании хладнокровно убил ножницами собаку на глазах у большого количества посетителей, в том числе детей.
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