Собаку с торчащим из глаза ножом нашли новосибирцы

Пса с ножевыми ранениями обнаружили 22 января во дворе жители Дзержинского района. У собаки торчал нож из глаза, были порезаны бок и голова.

После появления информации об этом в СМИ прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Полиция удовлетворила это требование, возбудив уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.1 ст.245 УК РФ (Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его увечье), проводится расследование. «Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль», — подчеркнул старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин

К сожалению, жестокое обращение с животными — не редкость для нашего региона. В марте большой резонанс получил случай с пуделем, зарезанным в «Марии Ра» сотрудником магазина. Как рассказал очевидец, работник компании хладнокровно убил ножницами собаку на глазах у большого количества посетителей, в том числе детей.