В Ленобласти задержали чиновников Всеволожского муниципального района 

Как передает пресс-служба регионального СК, сотрудников подозревают в получении взятки. По данным следствия, бывшая глава Всеволожского района со своими доверенными лицами в период с октября 2015 года по август 2016 года за покровительство одной из компаний получила 2 миллиона рублей и девять квартир в районе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех фигурантов дела. Вскоре им будет предъявлено обвинение.
Ранее по подозрению в получении взятки был задержан бывший руководитель Фонда капитального строительства Ленобласти Максим Пранович. По версии следствия, Пранкович получил около 150 тысяч рублей от коммерческой фирмы за ремонт многоквартирных домов в Ленинградской области и прием работ без проверки.
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