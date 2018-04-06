В Ленобласти задержали чиновников Всеволожского муниципального района

Как передает пресс-служба регионального СК, сотрудников подозревают в получении взятки. По данным следствия, бывшая глава Всеволожского района со своими доверенными лицами в период с октября 2015 года по август 2016 года за покровительство одной из компаний получила 2 миллиона рублей и девять квартир в районе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех фигурантов дела. Вскоре им будет предъявлено обвинение.