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На Ямале пенсионерка отдала мошенникам более трех миллионов рублей
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На Ямале пенсионерка отдала мошенникам более трех миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апр — РИА Новости. Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) лишилась 3,5 миллиона рублей после того, как доверилась мошенникам, пообещавшим ей компенсацию за оказанные ранее платные услуги, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, в дежурную часть обратилась 68-летняя жительница окружной столицы, заявив, что неизвестный обманным путем похитил у нее деньги.
"В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки установлено, что в марте 2018 года заявительнице на мобильный телефон позвонил неизвестный. Под видом выплаты компенсации по возмещению материального и морального ущерба за ранее оказанные ей платные медицинские услуги фирмой, которая в настоящее время признана недействительной, он завладел денежными средствами потерпевшей в размере около 3,5 миллиона рублей", — рассказали в окружном УМВД.
Как пояснили в ведомстве, чтобы получить компенсацию, женщина должна была заплатить неизвестному страховой взнос, от размера которого зависела и сумма возмещаемого ей ущерба. В УМВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
По сведениям регионального агентства «Север-Пресс», ссылающегося на неофициальные интернет-источники, «некачественные услуги», компенсацию за которые предлагали пенсионерке, связаны с корректировкой ее биополя и кармы. Издание при этом отмечает, что женщина знала о подобных приемах мошенников, но все равно поверила неизвестным.
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