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В Челябинске изъяли нелегального алкоголя на 27 миллионов рублей
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В Челябинске изъяли нелегального алкоголя на 27 миллионов рублей 

Уральский меридиан 52 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В полицию Челябинска от местного жителя поступило обращение о реализации на территории одного из потребительских рынков поддельной алкогольной продукции. По данному сообщению сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску проведен комплекс мероприятий, в результате которых установлены факты реализации фальсифицированной алкогольной продукции на территории рынков, расположенных в Советском районе города Челябинска.
Полицейскими установлен и задержан подозреваемый, у которого изъято 9 тысяч упаковок с алкогольной продукцией на общую сумму более 27 миллионов рублей. Им оказался местный житель, 1968 года рождения, осуществлявший индивидуальную предпринимательскую деятельность. Результаты проведенной экспертизы показали, что федеральные специальные и акцизные марки, размещенные на изъятой продукции, являются поддельными, а содержащаяся в бутылках жидкость не соответствует ГОСТу.
«По материалам проведенной проверки в следственной части Следственного управления УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 (мошенничество), частью 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и частью 3 статьи 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)) Уголовного кодекса Российской Федерации.», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Санкциями данных частей указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти, шести и четырех лет соответственно.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
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