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Черные лесорубы в Братском районе спилили деревья на 4 миллиона
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Черные лесорубы в Братском районе спилили деревья на 4 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники правоохранительных служб задержали неподалеку от поселка Кежемский, целую бригаду черных лесорубов. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, нелегальный бизнес был поставлен на поток: у рабочих была специальная техника, а также временное жилье прямо на деляне. В ходе разбирательств выяснилось, что нарушители срубили 610 кубометров сосны и лиственницы. Тем самым был принесен ущерб в размере четырех миллионов рублей. Подозреваемых задержали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все задержанные, включая организатора бизнеса, своей причастности к преступлению не отрицают. Мужчинам грозит крупный штраф. Кроме того, статья предусматривает и лишение свободы до семи лет.
Фото: pxhere.com.
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