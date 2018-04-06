Черные лесорубы в Братском районе спилили деревья на 4 миллиона

Сотрудники правоохранительных служб задержали неподалеку от поселка Кежемский, целую бригаду черных лесорубов. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, нелегальный бизнес был поставлен на поток: у рабочих была специальная техника, а также временное жилье прямо на деляне. В ходе разбирательств выяснилось, что нарушители срубили 610 кубометров сосны и лиственницы. Тем самым был принесен ущерб в размере четырех миллионов рублей. Подозреваемых задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все задержанные, включая организатора бизнеса, своей причастности к преступлению не отрицают. Мужчинам грозит крупный штраф. Кроме того, статья предусматривает и лишение свободы до семи лет.

Фото: pxhere.com.