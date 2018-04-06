Обвиняемых в гибели задержанного тагильских полицейских выпустили из СИЗО

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила изменил меру пресечения полицейскому Дмитрию Панову — одному из фигурантов дела об избиении задержанного до смерти.

"5 апреля суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Дмитрия Панова. В удовлетворении было отказано. Обвиняемый переведен под домашний арест сроком на 1 месяц — до 5 мая 2018 года", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

В начале апреля из СИЗО выпустили двух других фигурантов — Анатолия Быкова и Егора Ялунина. Они будут находиться под домашним арестом до 7 июня.

В конце сентября 2017 года Станислава Головко задержали по подозрению в краже. По версии защиты потерпевшей стороны, в отделе полиции его избивали три дня, после чего увезли в больницу. Там он скончался 3 октября. Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что на теле погибшего было 26 ран от ударов тупым предметом, раздроблены пальцы, сломано девять ребер и лобная кость в трех местах.

Изначально полицейские заявляли, что задержанный сам себе причинил травмы. Однако вскоре трех стражей порядка задержали. Дмитрию Панову, Анатолию Быкову и Егору Ялунину предъявили обвинение по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «превышение должностных полномочий». Все трое были арестованы.

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