В Ленобласти экс-главу администрации подозревают в получении крупной взятки

Ленинградской области задержали четырех подозреваемых по делу о получении взятки в особо крупном размере должностными лицами из числа сотрудников администрации Всеволожского муниципального района.

По данным следствия, с октября 2015-го по август 2016 года бывшая глава администрации одного из муниципальных образований Всеволожского района Ленобласти совместно с доверенными лицами в обмен за покровительство одной из строительных компаний получила взятку в размере 2 млн рублей, а также девять квартир.

В результате указанных незаконных действий строительной компании был причинен крупный ущерб на сумму около 30 млн рублей, сообщает областной Следком

В рамках расследования уголовного дела уже прошли обыски на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Изъяты электронные носители связи, банковские документы, а также иные предметы.

По подозрению в совершении преступления задержаны четверо фигурантов. Их допросили, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.