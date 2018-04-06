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В Ленобласти экс-главу администрации подозревают в получении крупной взятки
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В Ленобласти экс-главу администрации подозревают в получении крупной взятки 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Ленинградской области задержали четырех подозреваемых по делу о получении взятки в особо крупном размере должностными лицами из числа сотрудников администрации Всеволожского муниципального района.
По данным следствия, с октября 2015-го по август 2016 года бывшая глава администрации одного из муниципальных образований Всеволожского района Ленобласти совместно с доверенными лицами в обмен за покровительство одной из строительных компаний получила взятку в размере 2 млн рублей, а также девять квартир.
В результате указанных незаконных действий строительной компании был причинен крупный ущерб на сумму около 30 млн рублей, сообщает областной Следком.
В рамках расследования уголовного дела уже прошли обыски на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Изъяты электронные носители связи, банковские документы, а также иные предметы.
По подозрению в совершении преступления задержаны четверо фигурантов. Их допросили, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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