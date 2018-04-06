Зауралец в ночь после Рождества зверски зарезал собутыльника

В Целинный районный суд направленно уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Целинного района, обвиняемого в убийстве.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области , по версии следствия, в ночь с 7 на 8 января 2018 года в с. Целинное ранее судимый за убийство мужчина после совместного распития спиртных напитков в доме 54-летнего потерпевшего в ходе ссоры нанес последнему более 50 ударов взятым на месте происшествия кухонным ножом в область шеи, туловища и конечностей, причинив телесные повреждения, от которых наступила его смерть. С целью сокрытия следов совершенного деяния злоумышленник завернул труп в палас и сокрыл его в погребе на приусадебном участке дома погибшего, где он был обнаружен спустя две недели.

Ранее судимая за убийство мать обвиняемого, желая оградить сына от наказания за содеянное, заявила, что данное преступление совершила она. Однако проведенным расследованием установлена истина по делу.

За совершение указанного преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.