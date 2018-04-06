В Новосибирске осужденный оскорбил и ударил госслужащего

В Первомайском районе Новосибирска будут судить заключенного за оскорбление и применение насилия к сотруднику ФСИН России

Заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Андрей Мельников утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее осужденного и отбывающего наказание в местах лишения свободы 19 — летнего мужчины, сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения (ФКУ ИК №3 ГУФСИН России по Новосибирской области: г. Новосибирск, ул. Звездная, 34), обеспечивающего изоляцию от общества, и применение насилия, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с выполнением им своих служебных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при выполнении им своих должностных обязанностей).

Утром 7 марта 2018 года 19-летний парень находился в помещении штрафного изолятора. На требование старшего прапорщика внутренней службы вернуться к камере № 11, а также дать себя досмотреть, мужчина в присутствии посторонних грубо выругался и ударил госслужащего ладонью правой руки в подбородок. Потом обхватил правой рукой шею, зафиксировал сотрудника ФСИН, чтобы тот не смог пресечь его противоправные действия. После чего оторвал шеврон с форменной куртки.

Обвиняемый до сих пор не признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд г. Новосибирска.