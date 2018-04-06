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Трое жителей Хабаровска получили сроки в колонии за кражу дорогих машин
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Трое жителей Хабаровска получили сроки в колонии за кражу дорогих машин 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 апреля. Центральный районный суд Хабаровска отправил в колонию трех местных жителей за кражи дорогих внедорожников с ущербом в 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
"В Хабаровске вынесен приговор троим местным жителям, обвиняемым в кражах автомашин премиум-класса. Решением Центрального районного суда подсудимым в зависимости от роли каждого назначено наказание от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Троих молодых людей признали виновными по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), установлена их причастность к 13 эпизодам с ущербом в сумме порядка 40 млн рублей.
Дорогостоящие внедорожники осужденные похищали в 2015-2016 годах в Хабаровске и на территории Амурской области. Они высматривали подходящие автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов, интересовали обвиняемых исключительно автомобили представительского класса, оборудованные штатной сигнализацией и не имеющие дополнительной механической защиты. Машины угоняли с помощью специальных технических средств, прятали их в арендованных гаражах, а спустя месяц — перепродавали либо возвращали хозяевам за деньги.
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