Жительница алтайского села не закрыла дом и лишилась 135 тысяч рублей

Жительница села Николаевка Благовещенского района заявила в полицию о краже 135 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ушла из дома, не заперев дверь. Когда вернулась, обнаружила, что часть сбережений (135 тысяч рублей) пропала. Деньги были спрятаны в шкафу.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по «горячим следам» был задержан подозреваемый — местный житель 1989 года рождения. Мужчина признался в содеянном и вернул 123 тысячи рублей, которые не успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.