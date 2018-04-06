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Жительница алтайского села не закрыла дом и лишилась 135 тысяч рублей
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Жительница алтайского села не закрыла дом и лишилась 135 тысяч рублей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жительница села Николаевка Благовещенского района заявила в полицию о краже 135 тысяч рублей.
Женщина рассказала, что ушла из дома, не заперев дверь. Когда вернулась, обнаружила, что часть сбережений (135 тысяч рублей) пропала. Деньги были спрятаны в шкафу.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по «горячим следам» был задержан подозреваемый — местный житель 1989 года рождения. Мужчина признался в содеянном и вернул 123 тысячи рублей, которые не успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.
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