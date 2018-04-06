В Хабаровске осудили похитителей 13 джипов

Суд установил, что хабаровчане с 2015 по 2016 год похищали дорогостоящие внедорожники не только в Хабаровске, но и в Амурской области . Они тщательно планировали преступления, следили за владельцами машин, потом угоняли припаркованные во дворах джипы с помощью специальных технических устройств. Автомобили прятали в арендованных гаражах и спустя месяц перепродавали либо возвращали потерпевшим за деньги.

Установлена причастность обвиняемых к 13 эпизодам с общим ущербом для потерпевших в сумме около 40 миллионов рублей.

"Решением Центрального районного суда хабаровчане признаны виновными по статье «кража», в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные, которым сейчас от 28 до 30 лет, в 2013 году уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.