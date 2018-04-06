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Новосибирец вскрыл дачу и украл велосипед
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Новосибирец вскрыл дачу и украл велосипед 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В первых числах апреля неизвестный вскрыл один из дачных домиков в новосибирском СНТ «Швейник» и похитил велосипед. Как только хозяин выяснил, что его обокрали, хозяин обратился за помощью в полицию.
Новосибирские полицейские нашли подозреваемого: 15-летний житель Дзержинского района. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался. Велосипед вернули хозяину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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