Новосибирец вскрыл дачу и украл велосипед

В первых числах апреля неизвестный вскрыл один из дачных домиков в новосибирском СНТ «Швейник» и похитил велосипед. Как только хозяин выяснил, что его обокрали, хозяин обратился за помощью в полицию.

Новосибирские полицейские нашли подозреваемого: 15-летний житель Дзержинского района. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался. Велосипед вернули хозяину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.