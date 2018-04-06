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Суд оставил под стражей гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово
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Суд оставил под стражей гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Кемеровский областной суд в пятницу принял решение оставить без удовлетворения апелляцию представителей защиты гендиректора компании-собственника здания сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, передает РИА «Новости».
"Суд… постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Богдановой Юлии Александровны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — огласила решение судья.
Защита Богдановой просила изменить назначенную меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сама Богданова заявила об отсутствии намерений скрываться от следствия или влиять на свидетелей и выразила готовность все время следствия провести под арестом. Она также сообщила о своем сердечном заболевании.
Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности ТЦ в Кемерово.
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