Гендиректору компании-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ не удалось оспорить арест

КЕМЕРОВО , 6 апреля. / ТАСС /. Кемеровский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом Юлию Богданову — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), компании-собственника сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 31 марта 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения. ", — сказал судья Яна Паршина.