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Гендиректору компании-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ не удалось оспорить арест
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Гендиректору компании-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ не удалось оспорить арест 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом Юлию Богданову — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), компании-собственника сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 31 марта 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения. ", — сказал судья Яна Паршина.
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