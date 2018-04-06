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Начальник отделения почтовой связи в Приморья обогатилась за чужой счет
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Начальник отделения почтовой связи в Приморья обогатилась за чужой счет 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Уссурийский городской суд признал 35-летнюю жительницу села Михайловка виновной в совершении имущественного преступления, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Ранее представитель отделения почтовой связи обратился в отдел полиции и сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.
Полицейскими установлено, что начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка, с целью личного обогащения похитила из кассы более 65 тысяч рублей, вверенных ей с конца марта по начало июля 2017 года.
35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.
По приговору Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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