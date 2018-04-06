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Шесть лет тюрьмы грозит компьютерному пирату из Уфы
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Шесть лет тюрьмы грозит компьютерному пирату из Уфы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе будут судить компьютерного специалиста, который продавал пиратские программы. Мужчине грозит серьезный тюремный срок.
С октября 2017 года 39-летний уфимец начал размещать объявления в интернете, что дешево установит программы для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Клиенты были довольны и даже не задумывались, что на компьютер им устанавливали программы без лицензий.
— Правообладатель лишился 1,2 миллионов рублей, которые мог бы получить, продав эти программы. Мужчину обвиняют в нарушении авторских прав, — сообщили в кировской районной прокуратуре Уфы.
По статье Уголовного кодекса ему грозит до шести лет тюрьмы или крупный штраф до 500 тысяч рублей. Прокуроры уже передали дело в суд.
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