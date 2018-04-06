Осуждена жительница села Михайловка Приморского края, совершившая имущественное преступление

Уссурийский городской суд признал 35-летнюю жительницу села Михайловка виновной в совершении имущественного преступления.

Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи , который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка Уссурийского городского округа, с целью личного обогащения, с конца марта по начало июля 2017 года, находясь на рабочем месте, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств, полученных за реализацию товарно-материальных ценностей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.

Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.