Ещё
Осуждена жительница села Михайловка Приморского края, совершившая имущественное преступление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Осуждена жительница села Михайловка Приморского края, совершившая имущественное преступление 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Приморская газета
Уссурийский городской суд признал 35-летнюю жительницу села Михайловка виновной в совершении имущественного преступления.
Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи, который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.
Полицейскими установлено, что начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка Уссурийского городского округа, с целью личного обогащения, с конца марта по начало июля 2017 года, находясь на рабочем месте, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств, полученных за реализацию товарно-материальных ценностей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.
Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничеств Жители Приморского края предстанут перед судом по обвинению в серии краж с дачных участков 21-летний пермяк открыто похитил все сбережения пожилой пары
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ155
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая343
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ62
Россиянам посоветовали отказаться от доллара320
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение