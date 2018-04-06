День органов предварительного следствия МВД РФ

6 апреля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов предварительного следствия Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ). Деятельность следственных органов в системе МВД России началась 6 апреля 1963 года, с выходом указа президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка».

История их становления началась гораздо раньше официальной даты образования. Создание первых следственных комиссий в России относится к началу XVIII века — периоду петровских преобразований. До 1860 года расследованием преступлений занималась городская и земская полиция. Предварительное следствие заключалось в собирании доказательств, позволяющих установить и изобличить виновного. Указом императора Александра II от 20 июня (8 июня по старому стилю) 1860 года были учреждены должности судебных следователей, на которых возлагалось производство следствия по всем преступлениям, относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование незначительных преступлений и проступков.

После революции 1917 года прежний институт следователей был упразднен, функции следствия стали выполнять специальные комиссии при городских и районных советах. В 1918 году в России были образованы следственные комиссии окружных судов, которые возбуждали и прекращали уголовные дела, избирали и изменяли меру пресечения, выносили постановления о предании суду.

В 1919 году практика коллегиального расследования была прекращена. Производство предварительного следствия было возложено на действовавших единолично следователей, которые состояли при революционных военных трибуналах, созданных годом ранее. В 1920 году были учреждены должности народных следователей, состоящих при советах народных судей, а также следователей по важнейшим делам при губернских отделах и Наркомате юстиции. Следователи руководили действиями розыскных аппаратов и могли проверять любой акт органа дознания. В мае 1922 года надзор за производством предварительного следствия был возложен на прокуратуру , в сентябре 1928 года следователи были переданы в ведение прокуроров.

Но на практике большинство уголовных дел расследовалось милицией. Непосредственно перед Великой Отечественной войной в уголовном розыске и отделах борьбы с хищениями социалистической собственности (БХСС) ведомственным приказом были созданы следственные аппараты. В послевоенный период по основной массе общеуголовных преступлений производилось дознание. Следователи оставались в органах прокуратуры, но фактически, по-прежнему, в более чем половине уголовных дел предварительное следствие осуществлялось органами милиции.

В соответствии с Основами уголовного судопроизводства СССР и Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1960 года правом производства предварительного следствия наделялись только следователи органов прокуратуры и органов государственной безопасности. В результате вся нагрузка по предварительному расследованию преступлений легла на следователей прокуратуры, в производстве которых скопилось огромное количество уголовных дел.

Поэтому в 1963 году право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, позднее переименованному в МВД СССР.

Первоначально комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а затем — органов прокуратуры. Это позволило в сравнительно короткий срок создать в системе МВД следственный аппарат, способный квалифицированно, на высоком профессиональном уровне расследовать преступления.

Постепенно расширялся круг дел, подследственных следователям органов внутренних дел, за счет сокращения круга дел, отнесенных к подследственности следователей прокуратуры. В результате к 1990 году в производстве следователей органов внутренних дел находилось свыше 90% уголовных дел, а следователей прокуратуры — всего 9,1%.

Серьезные испытания пришлись на следственный аппарат в 1990-х годах, когда преступность стала одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития, угрожающим процессам социально-экономических реформ.

Начало XXI века было отмечено новым витком развития криминала: рейдерские захваты, незаконный оборот наркотиков, хищения и мошенничества в особо крупных размерах, незаконная банковская деятельность и др.

Сегодня предварительное следствие в системе МВД России представляет собой централизованную структуру, включающую, наряду со Следственным департаментом, территориальные следственные подразделения, а также органы предварительного следствия на транспорте и следственные части главных управлений МВД России по федеральным округам.

Ежегодно силами свыше 45 тысяч работников органов предварительного следствия МВД РФ расследуется более полутора миллионов уголовных дел, т.е. почти 82% всех дел, находящихся в производстве правоохранительных органов страны.

Приоритетной задачей, стоящей перед следователями сегодня, является повышение уровня защищенности интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, качества и объективности предварительного следствия.

В условиях современной экономической ситуации обеспечивается расследование хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ, оборонный и агропромышленный комплексы, а также преступных посягательств в кредитно-банковской сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

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