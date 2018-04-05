Жителя Татарстана арестовали по делу о ложном сообщении о бомбе на вокзале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости . Жителя Татарстана арестовали по подозрению в ложном сообщении о бомбе, заложенной на железнодорожном вокзале, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

"Сегодня, 5 апреля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы 112 поступила информация от мужчины о заложенной на железнодорожном вокзале Набережные Челны бомбе. «Бомба заложена, ждите взрыва», — заявил неизвестный. После этого сотрудников вокзала и пассажиров эвакуировали, однако в ходе обследования здания взрывных устройств не обнаружено. Вскоре правоохранители задержали мужчину, который совершил звонок", — говорится в сообщении.