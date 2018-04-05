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Жителя Ярославской области оштрафовали за то, что он косил от армии
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Жителя Ярославской области оштрафовали за то, что он косил от армии 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
21-летний житель Рыбинска оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что уклонялся от службы в армии. Молодому человеку несколько раз приходила повестка в военкомат, но парень бегал от него, как от огня. Хотя он нигде не учится и не работает. Но скрываться ему пришлось недолго. Мужчину нашли и завели уголовное дело.
— Суд назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей за неисполнение конституционного долга гражданина России, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Теперь молодому человеку всё же придётся пройти службу в армии.
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