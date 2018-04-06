В Калининграде из ломбарда вынесли более двух с половиной миллионов рублей

Тайник с драгоценностями на сумму более двух с половиной миллионов рублей обнаружили полицейские в одном из подвалов. Золото вынесли из калининградского ломбарда, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Как установили оперативники, золото было похищено из ломбарда на улице Батальной областного центра. Золотые изделия изъяты и приобщены в качестве доказательств по уголовному делу. После окончания расследования их передадут законным владельцам.

— Злоумышленники, как выяснилось, их было трое, не только похитили золотых изделий на 2 с половиной миллиона, но и жестоко избили сотрудника ломбарда. Сейчас все трое признаны обвиняемыми по статье «Разбой» и по решению суда отправлены под стражу. Предварительное расследование продолжается.